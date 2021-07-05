Кипр разрешил вакцинированным россиянам не сдавать тесты

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Привитым туристам не придется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

«Для того чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в «красной категории» стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест – когда путешественник прибывает в нашу страну», – сказал министр в интервью РИА «Новости».

При этом Кипр признает российские вакцины, а значит тем, у кого есть сертификат о вакцинации, не придется сдавать тесты. К слову, анализ методом ПЦР на острове является платным – он стоит около 30 евро.

Регулярное авиасообщение между Россией и Кипром возобновилось с 28 июня. По словам Пердиоса, на протяжении недели число рейсов между двумя странами постоянно увеличивается, в том числе с вылетом не только из Москвы, но и из регионов.

«Кипр – это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65% населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы», – сказал министр. Он добавил, что сейчас на острове действуют не так много ограничений. Основные требования – соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях и дезинфицировать руки.

Никосия, Зоя Осколкова

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