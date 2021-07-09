В Таиланде ужесточают карантинные меры

Власти Таиланда вновь ужесточают меры, принятые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в стране закрывают торговые центры и вводят комендантский час.

«Ограничения вводятся в связи с резким увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией в последнее время. Ежедневное количество случаев заболевания приближается к цифре 10 тысяч», – сказала заместитель пресс-секретаря правительственного центра по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Апхисамай Сирангсан.

Ужесточения коснутся десяти «темно-красных» критических зон распространения Covid-19, включая Бангкок и граничащие с ним провинции.

На две недели будет введен комендантский час с 21.00 до 04.00. Все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, прекратят свою работу. Будут сокращены часы работы общественного транспорта, а также запрещено перемещение между провинциями.

На прошлой неделе тайские власти открыли Пхукет для иностранных туристов, привитых одобренными вакцинами. Кроме того, в Бангкок обещали открыть Паттайю для иностранцев к октябрю и отменить карантин для всех привитых туристов.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 09.07.21

Челябинская область попала в число отстающих по темпам антиковидной вакцинации. / Песков усомнился в достижении полной вакцинации россиян. / Уровень заболеваемости коронавирусом в Курганской области приближается к показателям второй волны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»