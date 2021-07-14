Детский омбудсмен считает преждевременным обсуждение вакцинации детей от Covid-19

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова напомнила, что в РФ пока нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков, поэтому пока эту тему обсуждать преждевременно.

«Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи», – сообщила Кузнецова на пресс-конференции. Детский омбудсмен добавила, что детей и подростков следует вакцинировать от коронавируса только с согласия родителей.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября. Он сообщил, что в настоящее время проходят испытания вакцины «Спутник V». Участие в исследовании приняли сто подростков в возрасте 12-17 лет. Первый компонент препарата получил 21 ребенок.

Москва, Зоя Осколкова

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