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Четверг, 23 сентября 2021, 08:13 мск

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Выпуск вакцины «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев

Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак». Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции. По мнению экспертов, до 95% потребностей в вакцинации в России будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Ранее ФНЦИРИП имени Чумакова выпускал 30-90 тысяч доз вакцины от Covid-19 в месяц. С момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. С 28 августа по 22 сентября разработчик не вводил в обращение новые серии вакцины, узнал «Коммерсант».

Дело в том, что имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья, поэтому было принято решение о модернизации оборудования. При этом центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям, рассказал изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

То, что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции, подтвердили в «Нанолеке», выступающем партнером по производству «КовиВака». Разделение производства субстанции и готовой формы стороны «посчитали наиболее эффективным». Еще летом в компании оценивали инвестиции в проект в 40 млн рублей, обещая запустить в августе производство 5 млн доз до конца года. Теперь в «Нанолеке» признают, что приступят к производству не раньше конца осени.

В крупных российских городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается, тогда как спрос среди населения на эту вакцину оказался парадоксально высоким. Вероятно, ажиотажный спрос обусловлен тем, что препарат разработан на классической платформе (используется инактивированный вирус), а также его дефицитом.

«До весны 2022 года «Спутник V» и «Спутник Лайт» будут занимать 95% российского рынка вакцин от коронавируса»,– считает эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков. Производство «Спутника V» было начато первым и в его выпуск исходно вложено больше средств, чем потрачено на «КовиВак». Эксперт допускает, что «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» останутся нишевыми продуктами для желающих ревакцинироваться.

Москва, Зоя Осколкова

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