российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 сентября 2021, 11:15 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Центр Чумакова закончил модернизацию производства вакцины «КовиВак»

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН модернизировал производство, что позволит нарастить мощности для выпуска вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом рассказал генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, модернизация прошла успешно и была завершена в ранее запланированные сроки. «Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.

Он добавил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз вакцины и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз.

Как ранее сообщал «Коммерсант», центр Чумакова приостановил выпуск сырья для «КовиВака» и с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины. Разработчик устанавливал новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.09.21

Выпуск вакцины «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев. / Германия перестанет оплачивать анализы и больничные невакцинированным. / С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Выпуск вакцины «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев

Метки / Коронавирус из Китая

Российские туристы смогут попасть на Бали не раньше декабря

Выпуск вакцины «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев

Делирий оказался частым осложнением при заражении коронавирусом

Министр здравоохранения Бразилии заразился Covid-19 после посещения Генеральной ассамблеи ООН

Коронавирус маскирует свои белки под человеческие и обходит иммунную систему

Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от коронавируса

Для заказа трансфера в Греции понадобится сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

Суточная заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти: за сутки выявлено более 20 тысяч новых случаев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,