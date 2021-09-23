Центр Чумакова закончил модернизацию производства вакцины «КовиВак»

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН модернизировал производство, что позволит нарастить мощности для выпуска вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом рассказал генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, модернизация прошла успешно и была завершена в ранее запланированные сроки. «Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.

Он добавил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз вакцины и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз.

Как ранее сообщал «Коммерсант», центр Чумакова приостановил выпуск сырья для «КовиВака» и с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины. Разработчик устанавливал новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.09.21

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