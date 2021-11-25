Нижегородским гостиницам, музеям и общепиту позволили работать без QR-кодов

Власти Нижегородской области смягчили антиковидные ограничения. С 26 ноября музеям, кинотеатрам, кафе, фитнес-центрам, гостиницам разрешили работать без QR-кодов.

«Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация», – сообщил глава региона Глеб Никитин в своем инстаграме.

В частности, для театров и концертов со входом по QR кодам отменится запрет на антракты и буфеты, увеличится заполняемость до 70%, уточнил губернатор.

«Для общепита, если вход по кодам, снимется запрет на банкеты и требования по расстановке столов, а также не будет ограничений по режиму работы (остальные с 1 по 30 декабря работают с 6.00 до 23.59). В кинотеатрах, если вход по кодам, будет допускаться 100% рассадка вместо 60%», – добавил Никитин.

При этом допуск по QR-кодам и мультипассам остается для массовых мероприятий, объектов спорта, ТЦ и ТРЦ, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций.

Глава области объяснил ослабление некоторых ограничений по коронавирусу снижением числа занятых коек для пациентов с Covid-19 с 9,7 тысяч до 6,1 тысяч. По его словам, это стало возможным благодаря введению нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября. Запас коек составляет 20%.

«Мы снижаемся уже стабильно с начала ноября. Считаем, что текущий момент позволяет смягчить ряд ограничений. Но сохраняется сама система куар-кодов и мультипассов.Если положение изменится – придется опять реагировать», – заявил Никитин.

Согласно данным оперштаба, за минувший день в Нижегородской области выявлено 719 случаев коронавируса, зарегистрировано 36 летальных исходов. Общее число заболевших в регионе достигло 210 751, из них 8 694 скончались.

Ранее на этой неделе в Ивановской области отменили запрет на вход в торгово-развлекательные центры без QR-кода.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»