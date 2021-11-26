Американский бизнес просит власти одобрить «Спутник V»

Американская торговая палата (AmCham) обратилась в Вашингтон с просьбой признать сертификаты о вакцинации «Спутником V», чтобы облегчить деловые поездки. Госдеп США уже принял документ на рассмотрение. Об этом сообщил президент AmCham Алексис Родзянко.

В настоящее время попасть в Соединенные штаты можно только со свидетельством о полной вакцинации. Принимаются только сертификаты о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а именно Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, индийские Covishield и Covaxin, а также китайские Sinovac Biotech и Sinopharm.

Пока ни одна российская вакцина не вошла в список разрешенных. Без справки о вакцинации пассажиров не допустят на борт самолета. При этом на пересечение сухопутной и морской границ США эти правила не распространяются, пишут «Известия».

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», – рассказал глава AmCham. – Ответ на наш запрос был такой: пока думаем».

По словам Родзянко, многие представители американского бизнеса в РФ привиты «Спутником V», потому у них не возникает проблем в связи с действующими в регионах России ограничениями. Однако есть трудности у иностранных специалистов, приезжающих в РФ с краткосрочными визитами.

«Мы уже обращались в правительство РФ с просьбой облегчить правила для бизнес-поездок. 1 декабря собирается большая группа иностранных бизнес-ассоциаций, и мы обратимся к правительству РФ, чтобы они учли эти моменты, чтобы признавали сертификаты вакцинации друг друга. Может, не в целях полного принятия вакцины на своей территории, но чтобы не останавливать бизнес», – сообщил президент Американской торговой палаты.

Кроме того, в ближайшее время Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) собирается предложить представителям зарубежных и российских деловых кругов публично выразить общую позицию по поводу признания сертификатов вакцинации и подписать совместный меморандум.

«Данный документ будет содержать призыв к Еврокомиссии, национальным правительствам стран ЕС и правительству России признать сертификаты вакцинации, выданные на территории ЕС, США и РФ, ускорить технические процессы взаимного признания вакцин, отменить избыточные требования по дополнительному тестированию и продолжительному карантину для иностранных специалистов, прибывающих в страну», – рассказал гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг.

Тем временем, российское правительство уже рассматривает возможность выдавать привитым иностранными вакцинами QR-коды на основе тестов на антитела, заявил зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. В то же время, если «Спутник V» будет внесен в список одобренных ВОЗ вакцин, то отдельного одобрения американскими властями не потребуется.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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