Иммунолог спрогнозировал «искусственную яму» по Covid-19 в новогодние праздники

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предрек «искусственную яму» по коронавирусу в России после Нового года. При этом в реальности заболеваемость Covid-19 в праздники может вырасти.

По словам специалиста, число выявленных случаев коронавируса снизится из-за уменьшения объемов ПЦР-тестирования в новогодние каникулы. «На новогодних праздниках будет искусственное снижение заболеваемости (...). Это нереальный процесс – в реальности после январских каникул может начаться подъем заболеваемости», – рассказал иммунолог в беседе с «Лентой.ру».

Новая вспышка Covid-19 в России может произойти уже в конце декабря. Нынешнее улучшение эпидемиологической ситуации в стране доктор назвал «шатким временным равновесием».

«В любом случае, если кривая заболеваемости пойдет вниз, то наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, – это очень медленное падение. Непонятно, до каких уровней мы внизу дойдем, но все равно эти уровни будут высокими», – считает иммунолог.

Ранее нейросеть определила дату пика четвертой волны заболеваемости коронавирусом в России. С вероятностью 93% наибольшие показатели будут выявлены 22 декабря. По мнению Крючкова, специалисты во всем мире только учатся математически предсказывать сложные пандемии, поэтому точность их прогнозов не гарантирована.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»