российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 декабря 2021, 09:58 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Большинство врачей не ждут скорой победы над коронавирусом в России

Большинство российских врачей не ждут победы над коронавирусом в ближайшее время. Основная причина – несоблюдение россиянами мер по борьбе с пандемией, а также нежелание ставить прививки. Об этом говорится в исследовании, проведенном компаниями «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформой для врачей «Доктор на работе».

«Лишь каждый девятый врач (11%) считает, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Относительное большинство опрошенных врачей (42%) ожидают незначительного роста количества новых заражений, а около трети (29%) считают, что количество новых диагнозов Covid-19 существенно возрастет. Каждый пятый врач (19%) затруднился ответить на вопрос о возможном росте или снижении заболеваемости в ближайшие месяцы», – приводит результаты опроса РБК.

В первую очередь, по мнению медиков, борьбе с инфекцией мешают: нежелание россиян самоизолироваться после контактов с больными, отказ от средств индивидуальной защиты, активное посещение общественных мест, нежелание ставить прививку, а также отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.

Больше половины врачей (55%) не считают, что введение дополнительных ограничительных мер может значительно повлиять на ситуацию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Будут большие проблемы…» Спикер Совета Федерации заявила о рисках новогодних каникул за рубежом / Петербург вернулся на второе место по заболеваемости COVID-19 в России / Пожилых греков, отказавшихся от вакцинации, будут штрафовать каждый месяц / Центр Гамалеи собирается испытать вакцину от коронавируса для детей / В Британии период ревакцинации от коронавируса сократят до трех месяцев / У больных омикрон-штаммом коронавируса не пропадают обоняние и вкус / Появление нового штамма коронавируса «омикрон» связали со СПИДом / Смертность от коронавируса в России снижается третий день подряд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,