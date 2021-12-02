Большинство врачей не ждут скорой победы над коронавирусом в России

Большинство российских врачей не ждут победы над коронавирусом в ближайшее время. Основная причина – несоблюдение россиянами мер по борьбе с пандемией, а также нежелание ставить прививки. Об этом говорится в исследовании, проведенном компаниями «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформой для врачей «Доктор на работе».

«Лишь каждый девятый врач (11%) считает, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Относительное большинство опрошенных врачей (42%) ожидают незначительного роста количества новых заражений, а около трети (29%) считают, что количество новых диагнозов Covid-19 существенно возрастет. Каждый пятый врач (19%) затруднился ответить на вопрос о возможном росте или снижении заболеваемости в ближайшие месяцы», – приводит результаты опроса РБК.

В первую очередь, по мнению медиков, борьбе с инфекцией мешают: нежелание россиян самоизолироваться после контактов с больными, отказ от средств индивидуальной защиты, активное посещение общественных мест, нежелание ставить прививку, а также отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.

Больше половины врачей (55%) не считают, что введение дополнительных ограничительных мер может значительно повлиять на ситуацию.

Москва, Зоя Осколкова

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