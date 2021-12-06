В России за сутки выявили 32 136 случаев Covid-19

В России за минувший день выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это минимальный суточный показатель с 14 октября.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 833 749 случаев коронавирусной инфекции. За последний день больше всего больных выявили в Москве – 3 134, в Санкт-Петербурге – 2 412 и Подмосковье – 2 215. Средний суточный прирост составил +0,33%.

За последние 24 часа умерли 1 184 пациента с коронавирусом. Максимальное число летальных случаев зарегистрировано в Москве – 91, Московской области – 62 и в Санкт-Петербурге – 55. В целом за весь период жертвами инфекции в России стали 282 462 человека.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 070 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 530 476», – говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением по состоянию на 6 декабря остаются 1 688 373 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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