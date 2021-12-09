Коронавирус прячется и мутирует в жировых отложениях

Коронавирус может долго скрываться от иммунитета в жировых клетках человека. Там патоген поддерживает воспаление и мутирует. Об этом сообщил председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

По словам специалиста, сейчас подтверждается одна из гипотез LongCovid – формирование внутренних резервуаров вируса. Ранее ученые выяснили, что коронавирус полгода может жить в клетках слизистой оболочки кишечника.

«Теперь понятно, что чем больше жировой ткани, тем больший резервуар вируса может длительное время сохраняться в организме. При этом вирус не просто сохраняется, но и способен меняться и активно взаимодействует с иммунной системой, с одной стороны успешно скрываясь от нее в жировой ткани, а с другой стороны – искажая иммунную реакцию и поддерживая воспаление», – сообщил Соловьев на своей странице в Facebook.

Врач отметил, что этим, вероятно, объясняется феномен тяжелого течения коронавирусной инфекции у людей с избыточной массой тела. Речь идет и об острой фазе заболевания и о длительном выздоровлении. «Нужно бороться с избыточным весом!» – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

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