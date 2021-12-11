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Суббота, 11 декабря 2021, 12:37 мск

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В России выявили почти 30,3 тысячи новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 30 288 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в стране за время пандемии зарегистрировано 9 986 967 больных Covid-19.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве – 3140, Санкт-Петербурге – 2045, Подмосковье – 1833, Самарской области – 733, Краснодарском крае – 721. Минимальный показатель зарегистрирован на Чукотке – 7 заболевших, в Ненецком автономном округе – 12, в Калмыкии – 18.

Заболеваемость коронавирусом в РФ на 11.12

За последние сутки в России от последствий заболевания Covid-19 скончался 1 171 человек. Наибольшее число летальных исходов за прошедшие 24 часа зафиксировано в столице – 86, затем идут Петербург (61) и Подмосковье (53). Общее число жертв коронавируса в РФ за весь период достигло 288 351.

Выздоровели и выписаны за весь период 8,7 млн пациентов, в том числе 36 446 покинули больницы за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 665 139 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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