В России выявили более 10 млн случаев коронавируса за время пандемии

В России общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии превысило 10 млн (10 016 896). За последние сутки в стране выявили 29 929 инфицированных. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Средний суточный прирост больных Covid-19 составляет 0,3%. Наименьшие показатели наблюдаются в Калмыкии (0,05%), на Алтае (0,13%), Москве и Тыве (по 0,14%). В абсолютном выражении наибольшее число новых зараженных обнаружили в столице – 2 862 человек, в Подмосковье – 2 040, в Санкт-Петербурге – 2 012.

Еще 1 132 пациентов с Covid-19 скончались от последствий заболевания за минувший день. Это наименьший показатель смертности за последние полтора месяца. Всего с начала пандемии умерли 289 483 пациента.

Число вылечившихся после коронавируса россиян выросло за сутки на 31 391. За весь период выздоровели 8 741 355 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 647 363 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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