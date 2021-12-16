В России выявили еще 28 486 больных коронавирусом

В России за минувшие сутки число случаев коронавируса выросло на 28 486 до 10 131 646. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больных Covid-19 за прошедший день обнаружили во всех 85 регионах. У 2089 (7,3%) заболевание протекает бессимптомно. Средний темп прироста инфицированных составляет 0,28%.

Лидирует по числу заразившихся Москва, там выявили 3 322 новых случая, в Санкт-Петербурге – 1 992, в Московской области – 1 262, в Красноярском крае – 726, в Краснодарском – 708.

За последние 24 часа в российских больницах скончались 1 133 пациента с Covid-19. За весь период по России умерло 294 024 человека, у которых диагностировали коронавирус.

Тем временем, растет число тех, кто успешно справился с болезнью. За сутки 37 155 человек были выписаны по выздоровлении. За все время пандемии их число достигло 8 876 788. Под медицинским наблюдением остаются 1 596 083 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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