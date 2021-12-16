В США от Пентагона требуют отменить обязательную вакцинацию нацгвардейцев

В США губернаторы нескольких штатов решили оспорить право Пентагона на принуждение бойцов Национальной гвардии к вакцинации от коронавируса. Местные власти считают, что многие служащие попросту уволятся из-за нежелания ставить прививку.

Первым к министру обороны США Ллойду Остину обратился губернатор Оклахомы Кевин Ститт. Он попросил отменить распоряжения об обязательной вакцинации от Covid-19, так как около 13% нацгвардейцев штата твердо заявили о нежелании делать такие прививки, и их придется уволить. Это число может еще вырасти, ведь пока полный курс вакцинации прошли лишь 40% состава Национальной гвардии Оклахомы.

Ранее глава Пентагона пригрозил непривившимся бойцам отлучением от прохождения подготовки и последующим увольнением. Затем к Кевину Ститту присоединились власти Вайоминга, Айовы, Аляски, Небраски и Миссисипи, пишет газета Army Times. Они назвали требования министра обороны неконституционными и выходящими за рамки его полномочий.

Губернаторы напомнили, что в мирное время национальные гвардейцы находятся в их подчинении и, соответственно, властям штата, а не федеральному центру, решать, что тем и как делать. «В конце концов, Конгресс обязал бойцов Национальной гвардии посещать учебные занятия своих подразделений», – цитирует издание совместное послание глав пяти штатов, направленное Ллойду Остину.

Что касается Оклахомы, то губернатор и генеральный прокурор штата Джон О'Коннор в начале декабря подали иск в суд, в котором потребовали запретить принуждение бойцов Национальной гвардии штата к прохождению вакцинации от коронавируса. Ответчиками в этом иске были названы президент Джо Байден и министр обороны США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»