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Суббота, 18 декабря 2021, 12:54 мск

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Суточная заболеваемость коронавирусом в России еще немного снизилась

В России за последние сутки выявлено 27 434 случая Covid-19 в 85 регионах – накануне было зафиксировано 27 743. Об этом говорится в официальном сообщении оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. Согласно обновленным данным, суточная смертность от последствий заболевания также остается на относительно низком уровне.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 10 186 823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве – 2 283. На втором месте в этом антирейтинге Санкт Петербург (1 997 новых случаев коронавируса), на третьем – Московская область (1 683).

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах РФ

Вместе с тем за последние сутки подтверждено 1 076 летальных исходов с коронавирусом. Больше всего смертей зафиксировано в Москве (79), Санкт-Петербурге (71) и Московской области (54).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 234,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки 546 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 565 912 человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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