Суточная заболеваемость Covid-19 в России держится ниже 28 тысяч случаев

В России за последние сутки выявлено 27 967 новых случаев Covid-19 в 85 регионах, что немного выше вчерашних показателей, когда было зафиксировано 27 434 диагноза. Как говорится в сообщении оперативного штаба, суточная смертность превысила тысячу человек.

Самая высокая заболеваемость в Москве – 3 013 случаев. На втором месте Санкт-Петербург (1 955), на третьем – Московская область (1 825).

Вместе с тем за последние сутки подтверждено 1 023 летальных исхода с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве (81), Санкт-Петербурге (67) и Московской области (55). Всего за время пандемии скончались от последствий заболевания 297 203 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 235,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки 563 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 1 544 375 человек.

Москва, Светлана Антонова

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