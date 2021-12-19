российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 19 декабря 2021, 14:05 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Суточная заболеваемость Covid-19 в России держится ниже 28 тысяч случаев

В России за последние сутки выявлено 27 967 новых случаев Covid-19 в 85 регионах, что немного выше вчерашних показателей, когда было зафиксировано 27 434 диагноза. Как говорится в сообщении оперативного штаба, суточная смертность превысила тысячу человек.

Самая высокая заболеваемость в Москве – 3 013 случаев. На втором месте Санкт-Петербург (1 955), на третьем – Московская область (1 825).

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах РФ

Вместе с тем за последние сутки подтверждено 1 023 летальных исхода с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве (81), Санкт-Петербурге (67) и Московской области (55). Всего за время пандемии скончались от последствий заболевания 297 203 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 235,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки 563 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 1 544 375 человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Суточная заболеваемость коронавирусом в России еще немного снизилась / В США от Пентагона требуют отменить обязательную вакцинацию нацгвардейцев / В России выявили еще 28 486 больных коронавирусом / В Нидерландах принцесса оказалась в центре скандала из-за нарушения ковид-ограничений / В Сербию поступила партия американского лекарства от коронавируса / Более 140 тысяч иностранных студентов не смогли вернуться в Россию из-за пандемии / «Уже бросается в глаза, мягко говоря, лукавство чиновников»: в Госдуме оценили планы детской вакцинации от коронавируса / Опрос: согласны ли вы на прививку от Covid-19 для своего ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,