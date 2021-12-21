В США умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

В США скончался первый пациент, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Это произошло спустя три недели после выявления первого инфицированного этим вариантом патогена. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, умер мужчина в возрасте около 50 лет, проживающий в округе Харрис в штате Техас. В местных органах здравоохранения сообщили, что пациент не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил о доминировании в стране штамма «омикрон». Среди случаев, выявленных за прошедшую неделю, у более чем 73% зараженных был обнаружен именно этот вариант коронавируса. В некоторых штатах доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что разновидность коронавируса – «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. По словам Гебрейесуса, количество смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек, что больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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