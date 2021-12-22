Число жертв пандемии в России превысило 300 тысяч

В России в последнее время наблюдается снижение темпов заболеваемости коронавирусом. При этом ежедневно жертвами Covid-19 все еще становятся больше тысячи зараженных. Общее число умерших в стране за время пандемии превысило 300 тысяч человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки в РФ выявлено 25 264 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные зарегистрированы в 85 регионах страны. Больше всего заболевших пришлось на Санкт-Петербург – 2 166 новых случаев, Москву – 1 904, Московскую область – 1 351. За весь период в стране выявили 10 292 983 случая Covid-19.

1 020 пациентов с диагностированным коронавирусом скончались за прошедший день. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве – 81, в Санкт-Петербурге – 60, в Подмосковье – 54. Общее число жертв пандемии в России достигло 300 269.

На протяжении недели число тех, кто справился с болезнью и выписался из больниц, превышает число заболевших. За сутки 42 322 пациента покинули медучреждения по выздоровлении. Всего в России коронавирус перенесли более 9 млн пациентов, около 1,5 млн остаются под медицинским наблюдением.

Москва, Зоя Осколкова

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