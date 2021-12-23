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Четверг, 23 декабря 2021, 13:36 мск

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Путин спрогнозировал появление коллективного иммунитета к коронавирусу

Президент России Владимир Путин озвучил сроки, в которые у россиян должен выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, это произойдет в первом-втором квартале 2022 года.

Отвечая на вопрос о вакцинации от Covid-19 в стране, Путин заявил, что в России уровень коллективного иммунитета находится на отметке 59,4%. Президент уточнил, что речь идет и о привившихся и о переболевших.

По его сведениям, обе дозы вакцины получили немногим более 70 млн человек. «Но этого недостаточно, нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%", – сказал глава государства на большой пресс-конференции.

Путин выразил надежду, что достичь этого показателя удастся уже в следующем году, в первом или начале второго квартала. При этом, по словам президента, в некоторых странах уже говорят, что показатель коллективного иммунитета должен быть на отметке в 95%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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