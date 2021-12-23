Путин пообещал не наказывать россиян за отказ от вакцинации

Меры пресечения за отказ от вакцинации от коронавируса не нужны. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.

На большой пресс-конференции главе государства задали о вопрос о том, будут ли в России применятся какие-то карательные меры к тем, кто не спешит прививаться от коронавируса, а также, ждет ли уголовная ответственность тех, кто призывает отказаться от вакцинации.

«Дело совершенно не в какой-то политической воле. Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути – с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер», – заявил Путин, отвечая на вопрос.

Президент указал, что в других странах усиливают ответственность, но уровень вакцинации все равно остается низким. «Ну и чего толку? Бороться надо с правонарушениями, а не с людьми», – заметил Путин.

«В советское время – «шлеп-шлеп» и пошли. Сегодня сторонники такого подхода в первых рядах. Но это нечестный подход», – добавил глава государства, призвав «не набирать очки» на теме вакцинации.

Также президент коснулся темы высокой смертности от коронавируса. Коллективный иммунитет низкий, вот и результат, объяснил Путин. Тем не менее, только 1% переболевших заболевает, а из вакцинированных – 3-4%, указал президент.

Москва, Зоя Осколкова

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