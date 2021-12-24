В России выявили менее 25 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В России снижается заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции. Впервые с 1 октября в стране выявили менее 25 тысяч заразившихся за сутки. Число летальных исходов не превысило тысячи, что также является самым низким показателем с середины октября.

За день медики обнаружили еще 24 703 больных Covid-19. «В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 343 353 случая (+0,24%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», – сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Москве зарегистрировали 2 126 новых случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 2 117, в Московской области – 1 270. Минимальные темпы прироста инфицированных демонстрируют Тыва (0,05%), Калмыкия (0,06%), Крым и Удмуртия (по 0,1%)

За сутки в лечебных учреждения умерли 998 пациентов с коронавирусом. Наибольшее число летальных исходов за прошедшие сутки произошло в Москве, где от последствий заболевания Covid-19 скончались 75 человек, в Подмосковье – 57, в Петербурге – 55. Общее число жертв пандемии в России составило 302 269.

При этом 9 180 379 человек перенесли инфекцию и успешно излечились, в том числе 41 213 выписаны из больниц за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 456 333 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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