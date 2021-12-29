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Среда, 29 декабря 2021, 15:43 мск

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Жители Чувашии смогут посещать гипермаркеты только по QR-коду

Власти Чувашии решили ввести QR-коды для посещения гипермаркетов, торгующих продуктами и промышленными товарами. Нововведение вступит в действие с 20 января, сообщает пресс-служба главы региона Олега Николаева.

«Согласно изменениям в указе, допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность)", – говорится в сообщении.

В республике под ограничения подпадают 42 магазина, 35 из них находятся в Чебоксарах. Отмечается, что новые меры вступят в силу с 20 января 2022 года с тем, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код.

Кроме того, 29 декабря 2021 года по 16 января 2022-го дети до 14 лет смогут находиться в торговых центрах объектах площадью свыше 1 тысячи квадратных метров только в сопровождении родителей или иного законного представителя

Деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев осуществляется при условии нахождения в помещении не более одного человека, включая работников, из расчета на четыре квадратных метра.

При этом продолжают действовать ограничения в отношении объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания, куда вход только по QR-коду был введен с 11 октября.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Поволжье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, QR-код,