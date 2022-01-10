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Понедельник, 10 января 2022, 09:56 мск

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В Забайкалье вернули QR-коды для посещения торговых центров

Жителям Забайкалья с 10 января понадобятся QR-коды о вакцинации от коронавируса для посещения торговых центров. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение», – заявил зампред правительства Забайкальского края, министр экономического развития Александр Бардалеев.

Он добавил, что для непродовольственных магазинов любых площадей также ввели QR-код, который нужно будет предъявить при расчете на кассе.

Таким образом, те, у кого нет сертификата о вакцинации, смогут посещать лишь продуктовые магазины и аптеки, но только в том случае, если они не расположены на территории ТЦ.

Как сообщал «Новый День», в ноябре в Чите возникли проблемы с QR-кодами о вакцинации. Жители массово обратились в МФЦ после окончания нерабочих дней для получения сертификатов и в некоторых пунктах число посетителей превышало возможности сотрудников.

Чита, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / QR-код

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