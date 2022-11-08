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Вторник, 8 ноября 2022, 11:45 мск

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Эксперты оценили риск возникновения тридемии в России

Вероятность возникновения в России тридемии, то есть пандемии, в ходе которой пациенты заражались бы сразу тремя вирусами, крайне маловероятна. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, и раньше существовал риск заразиться сразу двумя вирусами. Например, в России часто встречается сочетание гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Однако вероятность того, что оба вируса будут на пике – так, чтобы образовалась ситуация пандемии, очень мала.

«До пандемии коронавируса грипп достаточно часто «сочетался» с респираторно-синцитиальным вирусом. (...) На фоне распространения одного могут отмечаться заболевания и двумя другими, но чтобы два, а тем более три вируса (включая коронавирус) одновременно были на пике – такое маловероятно», – сообщила Пшеничная

При этом специалист напомнила о необходимости соблюдения мер профилактики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Эпидемии

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