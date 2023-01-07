Заразный штамм «Кракен» еще не выявлен в РФ – Роспотребнадзор

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название «Кракен» и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен, передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Доминирующим вариантом коронавируса в РФ остаётся штамм «омикрон». «При этом на протяжении последних недель доля сублиний BA.2 («стелс-омикрон») изменялась от 1,9% до 23,9%, а доля сублиний BA.5 («южноафриканский») изменялась от 66,7% до 96,5%», – уточнили в ведомстве.

Как отметил Роспотребнадзор, ситуация с распространением COVID-19 и циркуляцией новых вариантов «омикрона» в РФ остается стабильной и находится на строгом контроле.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 3 303 новых случая коронавируса. Подтверждено 49 летальных исходов, связанных с последствиями заражения.

Москва, Светлана Антонова

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