российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 января 2023, 17:59 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Заразный штамм «Кракен» еще не выявлен в РФ – Роспотребнадзор

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название «Кракен» и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен, передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Доминирующим вариантом коронавируса в РФ остаётся штамм «омикрон». «При этом на протяжении последних недель доля сублиний BA.2 («стелс-омикрон») изменялась от 1,9% до 23,9%, а доля сублиний BA.5 («южноафриканский») изменялась от 66,7% до 96,5%», – уточнили в ведомстве.

Как отметил Роспотребнадзор, ситуация с распространением COVID-19 и циркуляцией новых вариантов «омикрона» в РФ остается стабильной и находится на строгом контроле.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 3 303 новых случая коронавируса. Подтверждено 49 летальных исходов, связанных с последствиями заражения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Японии обновлен рекорд суточной смертности от коронавируса / В России за сутки выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса / В России за сутки выявили минимальное с июля число заболевших Covid-19 / В России выявили еще 5 038 больных коронавирусом / В Японии за сутки от Covid-19 скончалось рекордное число заболевших / В Забайкалье уничтожили вакцины от ковида, предназначенные для ВИЧ-инфицированных / Заболеваемость Covid-19 в России снижается пятый день подряд / В России выявили 5 335 заболевших Covid-19 за сутки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,