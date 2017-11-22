В Луганске захвачено здание генеральной прокуратуры республики. Об этом сообщает телеграмм-канал ДНР-лайв.

Штурм начался в 11:50. «В здание вошли порядка 200 вооруженных людей. Задержаны и выведены под конвоем начальник управления в военной сфере Рахно и исполняющий обязанности генпрокурора Подобрый», – сообщают источники.

Между тем, ГТРК ЛНР опубликовало запись встречи главы ЛНР Игоря Плотницкого с исполняющим обязанности главы МЧС и МВД ЛНР. Обсуждая вчерашнее отключение света в центре города, когда без электорэнергии остались более 1 тысячи 200 абонентов, Плотницкий заявил: «Все эти инсинуации пора заканчивать: по Корнету, по всем его выступлениям – кто там легитимный, кто нелегитимный… Есть закон – по закону все понятно. Мы недооценили то количество и состав правонарушений, и теперь можно говорить преступлений, которые совершил бывший министр внутренних дел. Потому что пойти на такую авантюру, как попытка захвата власти, – за этим скрывается что-то гораздо большее…»

Помимо прочего, видео преследовало цель опровергнуть заявления украинских СМИ, что Плотницкий вместе с семьей бежал в Россию. Правда, скептики в соцсетях в реальность совещания не поверили, заявив, что снять подобное можно, хоть где – например, в Ростове.

Кстати, на совещании глава ЛНР поручил привлечь генеральную прокуратуру к расследованию фактов нарушения жизнеобеспечения города и попытке госпереворота. Но не совсем понятно, кто будет заниматься расследованием, если генпрокуратура действительно захвачена.

Как уже сообщал «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами. Уволенный Игорь Корнет выступил с обращением к жителям Луганска, в котором опроверг слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной. В ответ глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал происходящее попыткой переворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за событиями в Луганске, но пока не комментирует: «Неправильно делать какие-то поверхностные оценки, поэтому по мере прояснения и получения информации я обязательно с вами ею поделюсь».

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 22.11.17

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