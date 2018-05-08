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Воскресенье, 13 мая 2018, 15:59 мск

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Херсонский суд оставил под стражей капитана крымского сейнера «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.

Как сообщал «Новый День», сейнер «Норд» был задержан 25 марта. Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи, отконвоировали в порт Бердянска.

Херсонский городской суд арестовал капитана сейнера Владимира Горбенко, обвиняемого «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», до 31 мая, но за него был внесен залог в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Ему также было предъявлено обвинение в незаконной ловле рыбы. Капитану запретили посещать Крым и обязали являться к следователю по первому требованию. Вчера в Крыму хоронили его младшего брата, но Горбенко на похороны не отпустили.

Не изменили ему и меру пресечения: «Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря так называемой прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

По ее словам, дело капитана будет передано в суд в ближайшее время.

Херсон, Платон Ефимчук

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