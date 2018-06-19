Капитану сейнера «Норд», угнанного украинскими пограничниками, разрешили выехать в Крым

Херсонский городской суд отказался продлить запрет на въезд в Крым капитану сейнера «Норд» Владимиру Горбенко.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, но все равно стали фигурантами уголовных дел.

Капитану корабля Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Его сначала арестовали, а затем выпустили под залог, запретив покидать территорию Украины и въезжать в Крым.

Сегодня суд отказал стороне обвинения «в продлении обязательства» Горбенко не посещать Крым.

«Согласно закону, сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств», – заявили в суде, отметив: «Мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своём месте пребывания и являться к следователю остаётся в силе».

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 19.06.18

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