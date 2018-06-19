Экипажу сейнера «Норд» вернули российские паспорта

Семерым челнам экипажа сейнера «Норд», остающимся на Украине, вернули российские паспорта.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, но все равно стали фигурантами уголовных дел. У них отобрали российские паспорта.

Девятерых членов экипажа суд оштрафовал на суммы от 3 до 3,4 тысячи гривен, разрешил покинуть судно, но выехать из Украины они не могли, так как документы им не вернули.

Капитану корабля Владимиру Горбенко арест заменили на залог и запретили выезжать в Крым.

Генконсульство РФ в Харькове восстановило российские документы моряков. Двое из них смогли через Белоруссию добраться домой, а остальных снова задержали на границе, отобрали паспорта и сообщили, что отпустят в Крым только если они примут украинское гражданство.

На сегодняшний день российские паспорта по решению суда вернули всем морякам. Об этом сообщили адвокаты крымчан. Но вернуться домой они пока не могут, так как окончательный вердикт по делу еще не вынесен, и высока вероятность, что моряков опять задержат на границе и откроют новые дела. Судьба экипажа должна проясниться в течение месяца.

Напомним, сегодня Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в Крым капитану сейнера «Норд» Владимиру Горбенко.

Киев, Платон Ефимчуке

Киев. Другие новости 19.06.18

Переплюнуть Рамзана: Овсянников готов проиграть и подарить роскошный катер египтянину Салаху. / Власти Крыма не довольны ситуацией с уборкой мусора в Симферополе. / Частному детективу из Севастополя грозит тюрьма за помощь ревнивому мужу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»