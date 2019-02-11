На крымских пляжах взялись за масштабную чистку прибрежного дна

В Крыму стартует работа по подготовке пляжей к курортному сезону.

МЧС Крыма объявило о начале работ по очистке прибрежной территории и дна местных пляжей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По словам Шахова, дно пляжей будет тщательно обследовано от уреза воды и до установленных границ заплыва. По окончании работ по очистке оформляется акт водолазного обследования. Без него арендаторы пляжей лишаются права обслуживать отдыхающих.

«Обязательному водолазному обследованию и очистке подлежит дно акватории морских пляжей и других мест массового отдыха людей, на расстоянии не менее 50 метров от уреза воды. Обследование и очистка дна водной акватории пляжа должны производиться водолазами организаций, имеющих разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ» – отметил министр.

Ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих лежит на владельцах пляжей, подчеркнул Шахов, причем не только на воде, но и на прибрежной части.

«Напомню, что ответственность за охрану жизни и здоровья людей несет владелец пляжа. В связи с этим, на период купального сезона водопользователям необходимо выполнить весь список требований, предъявляемых к общественным пляжам и местам массового отдыха людей на водных объектах Республики...

Водопользователи пляжей также должны со всей ответственностью подходить к вопросам безопасности в период курортного сезона. Кроме этого, для качественной подготовки к курортному сезону, спасателями проводятся регулярные тренировки по водолазным спускам, а также по спасению пострадавших на воде», – добавил министр.

Напомним, в Крыму ни разу с 2014 года пляжи не успевали вовремя подготовиться к сезону. Значительная часть пляжей не может получить разрешение на обслуживание туристов из-за неготовности. Чиновники сваливают вину на предпринимателей.

Недавно проваливший подготовку к прошлому сезону министр курортов и туризма РК Вадим Волченко клятвенно заверил страну, что к 1 июня все крымские пляжи приведут в полную готовность к приёму туристов.

Напомним, что в прошлом году официальное открытие всех пляжей не завершилось даже к середине июля, а к началу июня лишь 13% пляжей Крыма получили санитарные заключения о готовности к курортному сезону.

Между тем, оправдываясь, министр Волченко убеждал, что отставание составляет только 10 процентов.

«Мы будем делать все, чтобы готовность была на 100%, но понимаем, что это серьезные обязательства. Сейчас 90% готовность. За 10 дней, понятно, до 100% не догоним, если по-честному, но будем стараться», – обещал накануне официально заявленного открытия сезона глава регионального минтуризма на заседании крымского правительства.

В итоге, ситуация с неготовностью крымских пляжей в 2018 году повторила прошлогоднюю – 2017 года. В 2016 году наблюдалась та же картина.

Министром курортов и туризма Крыма Вадим Волченко был назначен в июле 2017 года.

Как сообщал «Новый День», несмотря на все обещания министра подготовить пляжи, отдыхающим вновь предстоит нежиться в фекалиях будущим летом.

Правительство Крыма оказалось неспособно приступить к ремонту глубоководных выпусков канализационно-очистных сооружений (КОС) в 2018 году – несмотря на выделенные федеральным центром средства.

А это значит, что к началу наступающего курортного сезона проблемы канализации на курортах Крыма опять не будут решены.

Симферополь, Иван Капустин

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