СМИ предрекли отставку севастопольскому сенатору Ольге Тимофеевой

После региональных выборов 8 сентября Совет Федерации могут покинуть 9 сенаторов. В число вероятных отставников вошла представитель Заксобрания Севастополя, член комитета по международным делам Ольга Тимофеева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Кроме Тимофеевой, по данным собеседников агентства, из верхней палаты российского парламента могут уйти представитель Марий Эл Наталия Дементьева, глава комитета по обороне Виктор Озеров (Хабаровский край), член комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов (Татарстан), член комитета по обороне Оксана Бурико (Республика Тыва), сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, представитель Челябинской области Ирина Гехт, председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (сенатор от Москвы), представитель Курганской области Елена Перминова. Лахова и Гехт подтвердили свой уход.

Всего, по информации издания, в верхней палате парламента после выборов будут основания для смены 31 сенатора, однако некоторые будут переназначаться на новые сроки. По данным РБК, сохранят свои места в случае победы действующих партий или выдвинувших их губернаторов шесть сенаторов – оба представителя республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Крыма – член комитета по международным делам Сергей Цеков и член комитета по обороне Ольга Ковитиди. По другим членам СовФеда вопрос еще не решен, рассказали источники в Совете Федерации.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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