Почти 100 тысяч симферопольцев остались без электричества

Около 100 тысяч жителей Симферополя остались без электричества из-за аварии на электросетях, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов. По данным ГУП РК «Крымэнерго» на 14:00 без электроснабжения остались районы площади Куйбышева, улицы Лермонтова, проспекта Победы, железнодорожного вокзала, Бела Куна и прилегающие к ним улицы – всего более 98 тыс. бытовых потребителей.

Крымские энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям – на месте аварии работает бригада «Крымэнерго» из 4 человек и 1 единицы техники, рассказал Сергей Шахов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму уточнили, что аварийное отключение произошло на ВЛ-110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная с отпайкой на ПС Завокзальная и ВЛ-110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Завокзальная.

Как писал «Новый День», сегодня, 24 июня, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. До конца суток ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 24.06.19

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