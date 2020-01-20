В Кремле признали, что поправки в Конституцию ограничат права крымчан, и обещали подумать

Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию обещают не допустить ситуацию, в которой жители Крыма могут лишиться права участвовать в ближайшие 20 лет в выборах президента РФ в качестве кандидатов.

Как уже сообщал «Новый День», 15 января в послании Федеральному собранию президент России Путин заявил о необходимости изменить ряд положений основного закона страны, в числе прочего ужесточив требования к кандидатурам, претендующим на пост главы государства:

«Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее», –сказал Путин.

Если эта инициатива будет узаконена, то жители Крыма и Севастополя автоматически потеряют право баллотироваться на пост президента: большинство из них получили российское гражданство только в течение последних 5 лет. Кроме того, Украина по-прежнему считает их своими гражданами, да и многие крымчане сами не сдали украинские паспорта и используют их для поездок в соседнюю страну.

Первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституции состоялось 17 января. По итогам было заявлено, что предложения президента были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности, группе остается только отточить формулировки и выверить все юридические тонкости.

Однако члены рабочей группы признали, что ограничение кандидата на должность президента Российской Федерации 25-летним гражданством РФ и отсутствием иного гражданства автоматически исключает из процесса живущих в Крыму и Севастополе. Ситуацией назвали особой и заслуживающей внимания.

В Общественной палате РФ считают, что новом варианте Конституции необходимо учесть не только уже сложившуюся ситуацию, но и все потенциально возможные подобные проблемы:

«Это должно касаться не только Крыма с Севастополем. Наверное, отдельным параграфом, отдельным пунктом должны быть прописаны и похожие случаи. На протяжении XX века мы видели, как могут меняться территориальные границы нашего государства», – цитируют первого зампреда комиссии ОП по развитию образования и науки Людмилу Дудову «Известия», отмечая, что после распада СССР множество этнических русских остались за пределами РФ, и часть из них пытается получить российское гражданство.

При этом эксперты считают, что у россиян, покидавших страну на время учебу, проблем возникнуть не должно, так как в таком случае оформляется не вид на жительство, а студенческая виза.

А вот с теми, кого родители в детстве увезли за границу, а потом они самостоятельно решили вернуться в Россию, будет сложнее.

Однако некоторые участники обсуждения поправок полагают, что человек, получивший образование за рубежом, «недостаточно понимает Россию» и поэтому не сможет ее возглавить, но никто не мешает им проявлять себя другим образом.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.01.20

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