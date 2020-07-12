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Воскресенье, 12 июля 2020, 15:45 мск

Новости Крым

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Крым – это итог, а не причина ухудшения отношений с Украиной – Путин

Фото: пресс-служба Кремля

Отношения Украины с Россией кардинально испортились не из-за крымских событий, а задолго до Русской весны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», – подчеркнул президент.

«То, что у нас отношения испортились с Украиной – с Крымом в принципе не связано», – добавил Путин.

Вместе с тем, глава государства назвал сегодняшний конфликт с Киевом «пеной», которая «рано или поздно схлынет».

Симферополь, Иван Капустин

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