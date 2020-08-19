В Донбассе согласовали новые участки разведения и разминирования

Участники Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовали четыре новых участка разведения войск на линии фронта и 20 участков разминирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заседание прошло в режиме видеоконференции.

Украинскую сторону представлял недавно назначенный главой делегации первый президент Украины Леонид Кравчук.

Сообщается, что Киев, Донецк и Луганск достигли прогресса в вопросах освобождения удерживаемых лиц и уточнения списков.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доложили, что пока не зафиксировали в августе серьёзных нарушений режима прекращения огня, действующего с 27 июля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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