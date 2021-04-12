Аркадий Ротенберг владеет несколькими санаториями и гостиницами в Крыму

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг собирается вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию пяти гостиничных комплексов в Крыму. Он является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя миллиардера.

По словам собеседника агентства, бизнесмен уже второй год «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Все эти комплексы, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма».

Еще в сентябре 2019 года Ротенберг отрицал связь с санаториями в Крыму, а к концу года были заключены все необходимые договоры и он стал бенефициаром объектов. При этом гостиничными комплексами на полуострове миллиардер заинтересовался еще в конце 2018-го.

«Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн рублей», – пишет РБК.

По данным агентства, во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс». Когда гостиничный бизнес в Крыму вошел в сферу интересов Ротенберга, в «Курортах Крыма» «была группа сторонних инвесторов», и бизнесмен стал одним из пайщиков ЗПИФ «Терс».

В ближайшие четыре года миллиардер собирается вложить в реконструкцию объектов около 15 млрд рублей. Представитель Ротенберга уточнил, что в техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн рублей. Наибольшие инвестиции – более 6 млрд рублей – запланированы в «Жемчужину».

Ранее сам бизнесмен заявлял, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. В районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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