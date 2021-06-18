Потоп в Крыму: «поплыла» Ялта

Крым продолжает заливать дождями: вслед за Керчью «поплыла» Ялта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город начало топить с середины ночи, горожан и туристов просят не выходить на улицу.

«Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много», – рассказала глава города Янина Павленко и в очередной раз призвала: «Уважаемые ялтинцы и гости города, по возможности оставайтесь дома».

Горожане уже делятся впечатлениями в соцсетях:

«Меня чуть не смыло потоком. Сёрф надо брать».

«На Боткинскую и по Кирова – только на лодках. Я на «Ланосе» по фары ушел, думал: снесет».

«Наверное, опять речка вышла из берегов. Которую они так яро грозились почистить после того, как подземный переход на «Спартаке» под потолок затопило».

Последнее замечание оказалось верным:

«Затоплены все переходы. Речка вышла из берегов, – подтвердила Павленко. – Подтапливает хозяйственную зону «Крымэнерго». Если сейчас затопит, то останемся без света. Все нормально с больницами. Идут ЕГЭ, а такие есть части города, где не проехать.

Улица Блюхера полностью перекрыта, потому что река вышла из берегов и перекрыла дороги. По Пушкина вода течет как по реке. Дождь будет идти целый день. Есть случаи подтопления в подвалах. Сейчас главная задача – выкачивать воду».

В городе созданы мобильные бригады, перед которыми поставлена задача создавать из мешков с песком заграждения перед многоквартирными домами и таким образом перенаправлять идущие с гор потоки.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 17.06.21

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