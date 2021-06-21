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Понедельник, 21 июня 2021, 21:52 мск

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На Южный берег Крыма снова надвигаются ливни

На Южный берег Крыма снова могут обрушиться ливни.

Глава администрации города Янина Павленко, ссылаясь на синоптиков, сообщила, что сегодня вечером и в течение ближайших суток на побережье ожидаются грозы и ливни (прогнозируется еще 12 мм осадков, или больше четверти месячной нормы.

Отметим, что в Ялте продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы.

«Вода прекратила течь из скал и топить Кореиз. Съемки с дронов подтверждают, – рассказала Павленко. – В Васильевке строят дамбу, отводят воду от домов».

По словам горожан, возле дома №27 по Южнобережному шоссе поток воды не стихает: «Люди своими силами делают, что могут, при попытках дозвонится неоднократно ответа нет. Женщина исчезла в том месте. Просьба отреагировать на просьбу о помощи», – пишут ялтинцы градоначальнице, утоняя: «В службе 112 ответили, что это частный дом и это проблемы тех, кто там живет».

Ялта, Лиана Макоба

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Метки / Ялта

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