В Ялте два ближайших дня объявлены выходными

22 и 23 июня в Большой Ялте объявлены выходными. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что в эти дни ялтинцы смогут навести порядок в своих домах и подворьях, а также помогут властям разгрести на улицах завалы грязи, принесенной бурными потоками во время потопа 18 июня.

Сейчас аварийно-спасательные работы проводятся на 7 участках: на улицах Вергасова и Музейной, Южнобережном шоссе, в Кореизе, Краснокаменке, Гурзуфе и Васильевке.

В последнем поселке, на улице Джафера Сейдамета, подтоплены 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы. Большинство жителей – в первую очередь дети и старики – эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома.

Поставлена первоочередная задача – расширить русло. На место выехали около 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.06.21

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