В Ялте нашли вещи пропавшей во время потопа женщины

В Ялте продолжает расти число пострадавших во время потопа 18 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество травмированных увеличилось до 55. 7 из них были госпитализированы (2 уже выписаны).

Продолжаются поиски женщины, которую 18 июня сбило с ног и унесло потоком от дома №27 на Южнобережном шоссе. Накануне поисковые собаки указали предполагаемое место, на расчистка завалов грязи и мусора в этом месте результатов не дали – нашли только куртку пропавшей. Поиски продолжаются.

В данный момент в списке погибших только 26-летний житель Краснокаменки, которого тоже сбило с ног бурным потоком.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 23.06.21

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