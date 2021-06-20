Число пострадавших от потопа в Ялте продолжает расти

В Ялте продолжает расти число пострадавших от потопа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на утро 20 июня травмы различной степени тяжести получили 24 человека, 2 пропали без вести, 1 погиб.

В целом, на сегодняшний день ситуация в городе стабильна, но есть два участка, которые вызывают у властей серьезные опасения. Жителей этих территорий просят эвакуироваться.

В первую очередь, речь идет о поселке Кореиз, где поток, несущийся по улицам и крутым склонам, не иссякает. Жителям поселка предлагают временно разместиться в муниципальном пансионате, где им будет предоставлено питание, так как оставаться в ряде домов опасно.

Серьезные проблемы могут возникнуть и на улицах Кривошты и Вергасова, где вышла из берегов река Бал-Алма. Сейчас месте работают экстренные службы, а также сотрудники российского Министерства обороны. Жителям близлежащих домов рекомендовано перейти в школу №11: там развернут пункт временного размещения.

МЧС России направило в Крым еще 45 человек и 8 единиц техники Донского спасательного центра для ликвидации последствий наводнения.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.06.21

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