В Ялте закрыли все детские сады

В Ялте до конца недели закрыли все детские сады. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садам, все необходимые дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садов, – рассказала градоначальница. – Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты».

По словам Павленко, если дошкольные учреждения будут готовы к работе раньше указанного срока, об их открытии обязательно сообщат.

Глава администрации Ялты попросила работодателей войти в положение сотрудников, вынужденных остаться с детьми.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.06.21

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