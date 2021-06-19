Число пострадавших от потопа в Ялте резко увеличилось

Число пострадавших от потопа в Ялте увеличилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, на данный момент известно о 18 получивших травмы (ранее сообщалось об 11). 2 из них госпитализированы, 1 прооперирован. Погиб 26-летний житель пгт Краснокаменка. 1 женщина пропала без вести – сейчас ведутся ее поиски.

Сошли селевые потоки на поселки Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, Гурзуф, Кореиз, а также на улице Курчатова, Бахчисарайском шоссе и трассе Гончарное – Ялта.

Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43.

Обесточено 7 тысяч 211 абонентов.

Отключено от газоснабжения: 235 абонента.

Подача воды во всем городском округе приостановлена. Питьевую воду развозят 8 бочек.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 19.06.21

Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа. / В Большой Ялте во время потопа смыло дом. / «Ущерб колоссальный…» Ялта не сможет быстро восстановиться после удара стихии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»