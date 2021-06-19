Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа

Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, в результате сильного ливня было подтоплено 49 домов с населением 147 человек. Из 14 вода уже откачана.

В зоне подтопления оказались 7 детских садов и 6 общеобразовательных школ, осушено 4 из них. Вода залила подвалы 20 многоквартирных домов, откачали из 4 подвальных помещений.

Пришлось эвакуировать 281 человека, большинство из них уже вернулись домой и в отели. 35 эвакуированных остаются в пунктах временного размещения: гостинице «Авангард», хостеле «Борода», санатории «Горный».

Света нет в 1 тысяче 420 частных домовладений и 18 многоквартирных домах, в которых проживает более 6 тысяч 200 человек. Электричество планируется подключить сегодня до 14 часов.

Водоснабжение по-прежнему ограничено: вода в системе все еще мутная.

Все объекты культурного наследия в Ялте временно для посещения минимум до вторника. Желающие ознакомиться с природными достопримечательностями должны быть осторожны: многие дороги и туристические тропы повреждены. В частности, размыло тропу к знаменитому водопаду Учан-Су. Все пляжи в Ялте смыло в море.

В ликвидации последствий наводнения в Ялте задействовано больше 1200 человек и около 250 единиц техники.

Напомним, во время потопа 18 июня 1 человек погиб, 11 пострадали.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 19.06.21

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