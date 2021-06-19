Восстановление водоснабжения Ялты затягивается

Вода в домах жителей Ялты, серьезно пострадавшей от масштабного потопа, вызванного проливными дождями, появится ночью. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«В связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов обратил внимание гостей и жителей Ялты на то, что введен запрет на купание в городской акватории. «На данный момент 46 пляжей города нуждаются в очистке», – сообщил он.

В городе продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

По состоянию на 15:00 субботы, без света остаются 224 абонента. Планируемое время подключения в 16:00, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.

По данным мэрии, газа нет в домах 2410 абонентов, приблизительное время подключения 17:00.

В городе подтоплено 76 домов, проводится откачка воды.

Как сообщал «Новый День», в ликвидации последствий наводнения в Ялте задействовано больше 1200 человек и около 250 единиц техники.

Во время потопа 18 июня один человек погиб, еще один пропал без вести, 18 пострадали.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 19.06.21

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