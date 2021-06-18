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Пятница, 18 июня 2021, 11:43 мск

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Выпускники Ялты не смогли добраться до пунктов сдачи ЕГЭ

Часть ялтинских выпускников не смогла добраться до пунктов сдачи ЕГЭ.

Как уже сообщал «Новый День», на ЮБК с ночи идут дожди. В Ялте за 6 часов выпало 42 мм осадков – это месячная норма. Дороги превратились в реки, подтоплена часть зданий. При этом выпускники школ сдают сегодня ЕГЭ по иностранным языкам и биологии. Но из-за непогоды далеко не все могут добраться до места экзаменов.

«С утра совместно с депутатами организовали подвоз детей, которые не могли добраться к пунктам проведения экзамена, – рассказала глава Ялты Янина Павленко. – Прошу не волноваться и тем, у кого в связи с погодными условиями нет возможности прибыть на экзамен. Сдать его можно будет в дополнительный период (28 или 29 июня). Списки таких деток от нас уйдут сегодня до конца дня в министерство образования РК».

Ялта, Олег Яковенко

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