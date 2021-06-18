В Ялте введен режим ЧС, въезд в город закрыт (ВИДЕО)

В Ялте введен режим ЧС. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 11 часов в городе выпало более 90 мм осадков, что превышает две месячные нормы. Въезд в город закрыт.

Без питьевой воды остался поселок Форос, в районе поселка Оползневое селевой поток сошел на трассу Ялта – Севастополь, в Алупке подтоплены дома. В регионе отключены 80 трансформаторных подстанций, без света 2,7 тыс человек. В самой Ялте остановлено движение троллейбусов и маршрутных такси. Передвигаться на личных автомобилях тоже невозможно:

потоки воды сносят и людей, и авто

В город стягивают силы МЧС, готовятся эвакуационные базы.

В мэрии заявляют, что жертв нет. Горожан и туристов просят оставаться дома и в гостиницах, на улицу не выходить. Необходимо сделать запасы воды, так как планируются отключения. Работодателям предложено распустить всех сотрудников, незанятых в непрерывном цикле производства.

Дождь продолжается.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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