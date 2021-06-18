Юных ялтинцев по домам будут развозить военные

Жители Ялты обеспокоены проблемой: как забрать детей из детских садов и школ.

Как уже сообщал «Новый День», в городе с ночи бушует стихия. За 11 часов выпало более двух месячных норм осадков. Остановлен общественный транспорт, местами отключилось электричество. Дороги превратились в бурные реки.

Горожан и туристов просят не выходить из дома и сделать запасы питьевой воды. В этой ситуации родители, сумевшие о утром отвести детей в детские сады, обеспокоены проблемы, как их забрать. Кроме того, выпускники сегодня сдавали ЕГЭ, и сейчас находятся в школах.

Глава Ялты Янина Павленко заявила, что все дети находятся в безопасности, их кормят. Всех планируют развозить по домам централизовано. Сейчас в городе ждут технику Черноморского флота: военные будут вывозить детей на КАМАЗах.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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