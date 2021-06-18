В Ялте нет света, воды, заблокирована станция «скорой помощи»

В Ялте из-за непогоды отключили воду и свет, кое-где – газ.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК, в связи с ливневыми дождями и схождением селевых потоков в городской системе водоснабжения повысилась мутность воды. Поэтому подача прекращена. При улучшении качества воды снабжение будет восстановлено.

Кроме того, временно отключены от света центральные улицы Ялты и 10-ый микрорайон.

«В Большой Ялте непогода привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 трансформаторных подстанций и 2 линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2 тысяч 700 потребителей, – сообщили в ГУП «Крымэнерго». – В настоящий момент в устранении повреждений задействованы 83 бригады энергетиков, привлечены 93 единицы специальной техники, из них в г. Керчи работает 21 бригада и 24 спецмеханизма».

Между трем, бурные потоки начали разрушать транспортную инфраструктуру: из-за обрушения дороги заблокирована головная станция «скорой помощи», там находятся 3 бригады.

Грязевые потоки подмыли опору системы газоснабжения среднего давления. Без газа остались 60 домов.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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